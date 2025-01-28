У США звільнили чиновників, що розслідували справу проти Трампа, - CNN

У листі виконувача обов'язків генерального прокурора США Джеймса МакГенрі до чиновників йдеться про те, що їм не можна "довіряти" у "сумлінному" виконанні порядку денного Трампа.

"Ви відіграли значну роль у переслідуванні президента Трампа. Належне функціонування уряду критично залежить від довіри вищих посадових осіб до своїх підлеглих. Враховуючи вашу значну роль у переслідуванні президента, я не вірю, що керівництво Департаменту може довіряти вам у сумлінному виконанні порядку денного президента", - написав МакГенрі.

Звільнення відбулися в той час, коли адміністрація Трампа робить конкретні кроки з розслідування діяльності прокурорів, що здійснювали нагляд за кримінальними справами проти обвинувачених у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року. Трамп пообіцяв домогтися відплати як ключової обіцянки своєї передвиборчої кампанії.

Виконувач обов'язків прокурора у Вашингтоні, округ Колумбія, Ед Мартін, почав розслідування щодо прокурорів, які висунули звинувачення у перешкоджанні відповідно до статті 1512(с) Кодексу США проти деяких учасників заворушень, які в кінцевому підсумку були скасовані рішенням Верховного суду минулого літа.

Називаючи ці зусилля "спеціальним проектом", в оприлюдненій у понеділок службовій записці Мартін написав, що до п'ятниці, 31 січня, адвокати повинні передати "всю інформацію, яка у вас є, пов'язану з використанням 1512 звинувачень, включаючи всі файли, документи, нотатки, електронні листи та іншу інформацію" двом довгостроковим прокурорам офісу, які повинні представити звіт про розслідування.

Таким чином Мартін послався на червневе рішення Верховного суду, яке обмежило повноваження федеральних прокурорів висувати звинувачення в перешкоджанні проти учасників заворушень 6 січня 2021 року. Вимога про надання документів також поширюється на прокурорів, які з того часу залишили прокуратуру США.

Видання зазначає, що цей крок був зроблений на тлі драматичних змін у Міністерстві юстиції, коли були перепризначені посадові особи, пов'язані з гучними розслідуваннями, зокрема вже закритою справою проти самого Трампа за його спроби скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Меморандум занепокоєння

Прокурори, які працювали над справами 6 січня розповіли CNN, що меморандум викликає занепокоєння тим, адже Мін'юст Трампа починає "розслідування проти слідчих".

Один із тих, хто працював над справами про заворушення в Капітолії, розповів виданню, що прокурори не знають, чи буде це розслідування спрямоване на висунення кримінальних або цивільних звинувачень, і що деякі з них починають наймати власних адвокатів для свого захисту.

Ознайомлений з електронним листом Мартіна високопосадовець адміністрації описує це як місію зі "встановлення фактів", констатуючи "величезне марнотратство ресурсів".

"Попередній офіс зазнав невдачі, подавши сотні справ, які зрештою були відхилені Верховним судом, слід докопатися до суті поганого ухвалених рішень", - сказав високопосадовець.

Ед Мартін - консервативний активіст і коментатор з жорсткою позицією, який був організатором руху "Зупиніть крадіжку". Минулого тижня його призначили виконуючим обов'язків прокурора міста Вашингтон. З початку роботи він хвалив Трампа за масове помилування підсудних 6 січня.