Справа про штурм Капітолію проти Трампа: суд підвищив юридичну планку для прокурорів

Верховний суд США підвищив юридичну планку для прокурорів, які висувають звинувачення в перешкоджанні у справі про підрив федеральних виборів проти Дональда Трампа й обвинувачених, що причетні до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шестеро з трьох суддів постановили скасувати рішення суду нижчої інстанції, яке дозволило обвинуваченому колишньому офіцеру поліції Джозефу Фішеру, висунути звинувачення у корупційному перешкоджанні офіційному процесу - затвердженню Конгресом перемоги президента Джо Байдена над Трампом у 2020 році, яке намагалися заблокувати учасники заворушень.

У рішенні, автором якого є голова Верховного суду Джон Робертс, суд застосував вузьке тлумачення закону про перешкоджання. В ньому зазначається, що прокурори повинні довести, що обвинувачений "порушив доступність або цілісність" документів чи інших записів, пов'язаних з офіційним провадженням, або намагався це зробити.

До Робертса приєдналися колеги-консерватори Кларенс Томас, Семюель Аліто, Ніл Горсуч і Бретт Кавано, а також ліберальний суддя Кетанджі Браун Джексон.

Робертс відкинув запропоноване Міністерством юстиції більш розширене тлумачення того, що є перешкоджанням, назвавши його "новим тлумаченням, яке криміналізує широкий спектр прозаїчної поведінки, наражаючи активістів та лобістів на десятиліття ув'язнення".

Консервативна суддя Емі Коні Барретт написала окрему думку, до якої приєдналися ліберальні судді Соня Сотомайор і Олена Каган.

Фішер оскаржив звинувачення у перешкоджанні, які федеральні прокурори висунули проти нього та сотень інших людей, включно з Трампом, у справах, пов'язаних з подіями 6 січня.

Суд нижчої інстанції отримав вказівку переглянути справу у світлі п'ятничного рішення.

Це рішення стало потенційним стимулом для Трампа, що кидає виклик демократу Джо Байдену на виборах у США 5 листопада 2024 року.

Очікується, що в понеділок, 1 липня, Верховний суд винесе рішення щодо клопотання Трампа про імунітет від судового переслідування у справі про підрив федеральних виборів. Трамп не визнав себе винним.

Кампанія Байдена заявила, що п'ятничне рішення "не змінює фундаментальної істини, що Дональд Трамп завжди буде ставити себе вище за нашу демократію".

"Жорстокі повстанці і ті, хто їх заохочує, повинні бути притягнуті до відповідальності, але Дональд Трамп думає інакше", - йдеться у заяві кампанії.

Водночас, генеральний прокурор Меррік Гарланд висловив розчарування цим рішенням.

"6 січня був безпрецедентний напад на наріжний камінь нашої системи управління - мирну передачу влади від однієї адміністрації до іншої", - сказав Гарланд, додавши, що п'ятничне рішення "обмежує важливий федеральний закон, який департамент намагався використовувати для того, щоб ті, хто несе найбільшу відповідальність за цю атаку, зіткнулися з відповідними наслідками".

Звинувачення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років у разі визнання винним, хоча 6 січня визнані винними у перешкоджанні обвинувачені, отримали набагато менші терміни ув'язнення.

Заручники 6 січня

Виступаючи на передвиборчому мітингу у Вірджинії, Трамп процитував п'ятничне рішення і закликав звільнити людей, яких переслідують за звинуваченнями, пов'язаними з атакою на Капітолій.

"Звільніть заручників 6 січня зараз", - сказав Трамп під оплески натовпу.

Прокуратура звинуватила Фішера в тому, що він напав на поліцейських, які охороняли вхід до Капітолію. Згідно з обвинуваченням, Фішер, на той час співробітник поліції міста Північний Корнуолл у Пенсильванії, проник всередину будівлі й притиснувся до офіцерського щита, коли поліцейські намагалися очистити територію від учасників заворушень. За їхніми словами, він залишався у Капітолії впродовж чотирьох хвилин, перш ніж поліція виштовхала його звідти.

Фішер очікував суду за шістьма іншими кримінальними звинуваченнями, включаючи напад або перешкоджання офіцерам і громадські заворушення, доки тривав розгляд його справи про перешкоджання правосуддю.

Призначений Трампом окружний суддя США Карл Ніколс, задовольнив прохання Фішера про зняття звинувачення в перешкоджанні, постановивши, що воно стосується лише тих обвинувачених, які фальсифікували докази. Апеляційний суд округу Колумбія скасував це рішення, що спонукало Фішера подати апеляцію до Верховного суду.

За оцінками федеральних прокурорів, це рішення може вплинути на 250 з приблизно 1400 осіб, звинувачених у нападі на Капітолій. За даними Міністерства юстиції, близько 50 обвинувачених 6 січня були визнані винними і засуджені за звинуваченням у перешкоджанні, не маючи інших тяжких злочинів. З них близько половини наразі відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, що становить менше 2% від загальної кількості обвинувачених.

Правова проблема у цій справі полягала в тому, як узгоджуються між собою дві частини закону про перешкоджання діяльності. Перше положення забороняє перешкоджати офіційному провадженню шляхом знищення "записів, документів або інших об'єктів". Друга частина робить злочином "інше перешкоджання" офіційному провадженню.

За словами Баррета, Конгрес написав закон про перешкоджання з "розширювальним тлумаченням".

"Джозеф Фішер нібито брав участь у заворушеннях у Капітолії, які призвели до затримки спільного засідання Конгресу 6 січня. Блокування офіційного процесу, безумовно, кваліфікується як перешкоджання або ускладнення процесу за допомогою інших засобів, окрім знищення документів. Таким чином, передбачувана поведінка Фішера підпадає під дію (закону)", - написав Барретт в особливій думці.