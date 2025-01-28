В США уволили чиновников, расследовавших дело против Трампа, - CNN

В письме исполняющего обязанности генерального прокурора США Джеймса МакГенри к чиновникам говорится о том, что им нельзя "доверять" в "добросовестном" выполнении повестки дня Трампа.

"Вы сыграли значительную роль в преследовании президента Трампа. Надлежащее функционирование правительства критически зависит от доверия высших должностных лиц к своим подчиненным. Учитывая вашу значительную роль в преследовании президента, я не верю, что руководство Департамента может доверять вам в добросовестном выполнении повестки дня президента", - написал МакГенри.

Увольнения произошли в то время, когда администрация Трампа предпринимает конкретные шаги по расследованию деятельности прокуроров, осуществлявших надзор за уголовными делами против обвиняемых в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Трамп пообещал добиться возмездия как ключевого обещания своей предвыборной кампании.

Исполняющий обязанности прокурора в Вашингтоне, округ Колумбия, Эд Мартин, начал расследование в отношении прокуроров, которые выдвинули обвинения в препятствовании в соответствии со статьей 1512(с) Кодекса США против некоторых участников беспорядков, которые в конечном итоге были отменены решением Верховного суда прошлым летом.

Называя эти усилия "специальным проектом", в обнародованной в понедельник служебной записке Мартин написал, что до пятницы, 31 января, адвокаты должны передать "всю информацию, которая у вас есть, связанную с использованием 1512 обвинений, включая все файлы, документы, заметки, электронные письма и другую информацию" двум долгосрочным прокурорам офиса, которые должны представить отчет о расследовании.

Таким образом Мартин сослался на июньское решение Верховного суда, которое ограничило полномочия федеральных прокуроров выдвигать обвинения в препятствовании против участников беспорядков 6 января 2021 года. Требование о предоставлении документов также распространяется на прокуроров, которые с тех пор покинули прокуратуру США.

Издание отмечает, что этот шаг был сделан на фоне драматических изменений в Министерстве юстиции, когда были переназначены должностные лица, связанные с громкими расследованиями, в том числе уже закрытым делом против самого Трампа за его попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Меморандум озабоченности

Прокуроры, которые работали над делами 6 января рассказали CNN, что меморандум вызывает беспокойство тем, что Минюст Трампа начинает "расследование против следователей".

Один из тех, кто работал над делами о беспорядках в Капитолии, рассказал изданию, что прокуроры не знают, будет ли это расследование направлено на выдвижение уголовных или гражданских обвинений, и что некоторые из них начинают нанимать собственных адвокатов для своей защиты.

Ознакомленный с электронным письмом Мартина высокопоставленный чиновник администрации описывает это как миссию по "установлению фактов", констатируя "огромное расточительство ресурсов".

"Предыдущий офис потерпел неудачу, подав сотни дел, которые в конечном итоге были отклонены Верховным судом, следует докопаться до сути плохого принятых решений", - сказал чиновник.

Эд Мартин - консервативный активист и комментатор с жесткой позицией, который был организатором движения "Остановите кражу". На прошлой неделе его назначили исполняющим обязанности прокурора города Вашингтон. С начала работы он хвалил Трампа за массовое помилование подсудимых 6 января.