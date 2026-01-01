США звернулись до Китаю: "припиніть військовий тиск на Тайвань"

США висловили стурбованість через військові навчання Китаю біля Тайваню, що відбулися на початку 2026 року.

"Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань та натомість розпочати змістовний діалог", - заявив Піготт.

США підтвердили свою прихильність миру та стабільності в Тайванській протоці та виступають проти будь-яких спроб односторонніх змін статус-кво силою чи примусом.

Напруженість між Китаєм і Тайванем

Загострення спостерігається протягом останніх років через часті військові маневри та політичну риторику Пекіна.

Попередні навчання Китаю вже викликали сильну реакцію міжнародної спільноти, а США регулярно закликають до мирного врегулювання.