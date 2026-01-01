США обратились к Китаю: "прекратите военное давление на Тайвань"

Ранее мы писали, что президент Тайваня Лай Цзиндэ заявил о готовности защищать свой суверенитет и укреплять обороноспособность в ответ на растущую агрессию Китая. Пекин провел ракетные обстрелы острова во время военных учений.

В свою очередь, глава МИД Китая объявил о планах "воссоединения" с Тайванем и предупредил США о возможных последствиях. Пекин пообещал "жесткий отпор" странам, которые поставляют Тайваню оружие.

Напомним, что в декабре Госдепартамент США сообщил о предоставлении Тайваню пакета вооружений на более 11 млрд долларов - крупнейшего за всю историю продажи американского оружия острову. Поставки включают ракеты, беспилотники, артиллерию и военное программное обеспечение.