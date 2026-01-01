RU

США обратились к Китаю: "прекратите военное давление на Тайвань"

Фото: Томас Пиготт, главный заместитель спикера Государственного департамента США (скриншот из видео)
Автор: Сергей Козачук

Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня, повышая региональную напряженность. США призывают Пекин к сдержанности и открытому диалогу для сохранения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного заместителя спикера Государственного департамента США Томаса Пиготта.

США выразили обеспокоенность из-за военных учений Китая возле Тайваня, состоявшихся в начале 2026 года.

"Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого начать содержательный диалог", - заявил Пиготт.

США подтвердили свою приверженность миру и стабильности в Тайваньском проливе и выступают против любых попыток односторонних изменений статус-кво силой или принуждением.

Напряженность между Китаем и Тайванем

Обострение наблюдается в последние годы из-за частых военных маневров и политической риторики Пекина.

Предыдущие учения Китая уже вызвали сильную реакцию международного сообщества, а США регулярно призывают к мирному урегулированию.

 

 

Ранее мы писали, что президент Тайваня Лай Цзиндэ заявил о готовности защищать свой суверенитет и укреплять обороноспособность в ответ на растущую агрессию Китая. Пекин провел ракетные обстрелы острова во время военных учений.

В свою очередь, глава МИД Китая объявил о планах "воссоединения" с Тайванем и предупредил США о возможных последствиях. Пекин пообещал "жесткий отпор" странам, которые поставляют Тайваню оружие.

Напомним, что в декабре Госдепартамент США сообщил о предоставлении Тайваню пакета вооружений на более 11 млрд долларов - крупнейшего за всю историю продажи американского оружия острову. Поставки включают ракеты, беспилотники, артиллерию и военное программное обеспечение.

