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ХАМАС звільнив ще 17 заручників, - військові Ізраїлю

Неділя 26 листопада 2023 18:34
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ХАМАС звільнив ще 17 заручників, - військові Ізраїлю Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Червоний Хрест прийняв 17 заручників, звільнених у неділю з полону в Секторі Газа. Це вже третя група людей, звільнених із полону ХАМАСу.

Про це заявили в Армії оборони Ізраїлю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

До групи з 17 осіб входять як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни, повідомили в ЦАХАЛі.

Ця група є частиною запланованого третього обміну заручників, яких утримують у Секторі Гази, на палестинських в'язнів, що відбувається в рамках чотириденного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.

Російські ЗМІ повідомляють, що одним зі звільнених заручників є громадянин Росії.

Звільнення заручників

Ізраїль підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Строки припинення вогню можуть тривати, якщо ХАМАС продовжить виконувати домовленості.

Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземних громадян. Їх доправили до лікарень по всьому Ізраїлю, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених заручників ХАМАСу, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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