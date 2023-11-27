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Ізраїль звільнив з в'язниць 39 неповнолітніх палестинців, - NBC

Понеділок 27 листопада 2023 00:13
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Ізраїль звільнив з в'язниць 39 неповнолітніх палестинців, - NBC Фото: Ізраїль звільнив 39 палестинців (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ізраїль звільнив з в'язниць 39 палестинців в рамках угоди про обмін заручників з ХАМАС. Повідомляється, що майже всі вони були неповнолітніми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Ізраїльська пенітенціарна служба повідомила про звільнення 39 палестинців. А Міжнародний Комітет Червоного Хреста аявив, що допоміг звільнити 19 з них.

Крім цього, речник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі повідомив, що майже всі в'язні, яких сьогодні звільнили, були дітьми. Ізраїльська влада поки не оприлюднила інформацію про особи чи вік звільнених ув'язнених.

Звільнення заручників

Ізраїль підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Строки припинення вогню можуть тривати, якщо ХАМАС продовжить виконувати домовленості.

Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземних громадян. Їх доправили до лікарень по всьому Ізраїлю, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених заручників ХАМАСу, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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