США зупинили енергетичну допомогу Україні на 250 млн доларів? Що кажуть у МЗС

У Міністерстві зовнішніх справ України немає інформації про нібито паузу у виділенні енергетичної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Ми перевіримо ще раз повідомлення в ЗМІ, про що саме йдеться, і я думаю, зможемо дати окрему відповідь, чи вони відповідають дійсності", – заявив Тихий.

Він також підкреслив, що Україна працює на всіх рівнях, щоб активізувати усі доступні формати, в рамках яких може бути отримана додаткова енергетична допомога для відновлення інфраструктури, зруйнованої російськими ударами.

Зазначимо, що мова йде про енергетичну допомогу Україні у розмірі близько 250 млн доларів, виділену президентом США Джо Байденом, яка нібито досі невиплачена через закриття USAID.

За даними Reuters, "зависли" кошти, виділені на імпорт скрапленого природного газу та відновлення енергооб'єктів, пошкоджених масованими атаками росіян.

USAID ще за попереднього президента США повідомило Конгрес про намір виділити принаймні частину цих грошей. Однак рішення адміністрації Трампа щодо закриття агентства залишило фінансування "у підвішеному стані".