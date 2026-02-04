США остановили энергетическую помощь Украине на 250 млн долларов? Что говорят в МИД
В Министерстве иностранных дел Украины нет информации о якобы паузе в выделении энергетической помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".
Читайте также: Украина получила энергетическую помощь от 17 стран, среди них - Грузия
"Мы проверим еще раз сообщения в СМИ, о чем именно идет речь, и я думаю, сможем дать отдельный ответ, соответствуют ли они действительности", - заявил Тихий.
Он также подчеркнул, что Украина работает на всех уровнях, чтобы активизировать все доступные форматы, в рамках которых может быть получена дополнительная энергетическая помощь для восстановления инфраструктуры, разрушенной российскими ударами.
Отметим, что речь идет об энергетической помощи Украине в размере около 250 млн долларов, выделенной президентом США Джо Байденом, которая якобы до сих пор не выплачена из-за закрытия USAID.
По данным Reuters, "зависли" средства, выделенные на импорт сжиженного природного газа и восстановление энергообъектов, поврежденных массированными атаками россиян.
USAID еще при предыдущем президенте США сообщило Конгрессу о намерении выделить по крайней мере часть этих денег. Однако решение администрации Трампа о закрытии агентства оставило финансирование "в подвешенном состоянии".
Энергетическая помощь Украине
Напомним, ранее сообщалось, что только в январе Украина получила энергетическую помощь почти от двух десятков стран.
В частности, Украине передавали генераторы, мобильные котельные, промышленные бойлеры и станции бесперебойного питания для обеспечения работы критической и социальной инфраструктуры. При этом отдельные страны сосредоточились на финансовой поддержке энергетического сектора Украины.