У США зробили заяву щодо переговорів з Росією після санкцій Трампа

За словами Рубіо, він провів "хорошу розмову" з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і планує продовжувати обговорення.

"Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами… Ми завжди будемо зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру", - зазначив держсекретар.

Рубіо також нагадав, що президент Дональд Трамп кілька місяців підкреслював необхідність дій, якщо прогрес у мирній угоді не буде досягнутий.

"Сьогодні той день, коли він вирішив щось зробити", - додав Рубіо, пояснивши введення санкцій проти провідних російських нафтових компаній та вимогу до РФ негайно погодитися на припинення бойових дій.