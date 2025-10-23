В США сделали заявление относительно переговоров с Россией после санкций Трампа

По словам Рубио, он провел "хороший разговор" с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и планирует продолжать обсуждение.

"Мы все еще хотели бы встретиться с россиянами... Мы всегда будем заинтересованы в сотрудничестве, если будет возможность достичь мира", - отметил госсекретарь.

Рубио также напомнил, что президент Дональд Трамп несколько месяцев подчеркивал необходимость действий, если прогресс в мирном соглашении не будет достигнут.

"Сегодня тот день, когда он решил что-то сделать", - добавил Рубио, объяснив введение санкций против ведущих российских нефтяных компаний и требование к РФ немедленно согласиться на прекращение боевых действий.