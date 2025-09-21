ua en ru
США не зробили заяву щодо літаків РФ над Естонією: Трамп пояснив, чому

США, Неділя 21 вересня 2025 07:10
США не зробили заяву щодо літаків РФ над Естонією: Трамп пояснив, чому
Автор: Марина Балабан

Президента США Дональда Трампа не поінформували про порушення повітряного простору Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Трампа.

Спілкуючись із журналістами після вечері в маєтку Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноні, на питання про те, якою буде його відповідь Росії у зв'язку з подіями в Естонії, Трамп відповів: "Я не поінформований про Естонію".

Хоча ще напередодні на брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому Трамп казав, що інцидент зі вторгненням російських літаків у повітряний простір Естонії може викликати проблеми.

"Мені не подобається, коли таке стається. Це може викликати великі проблеми. Я скоро отримаю звіт про цю подію", - сказав він.

Вторгнення російських літаків в Естонію

Три російських винищувачі МіГ-31К порушили повітряний простір Естонії в п'ятницю, 19 вересня.

Вони перебували над Естонією впродовж 12 хвилин і рухались у бік Талліна.

Для перехоплення військові підняли італійські винищувачі F-35.

У НАТО та ЄС назвали цей інцидент небезпечною провокацією.

Уряд Естонії звернувся до НАТО з вимогою про початок консультацій відповідно до статті 4 статуту Альянсу.

