США не зробили заяву щодо літаків РФ над Естонією: Трамп пояснив, чому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Трампа.

Спілкуючись із журналістами після вечері в маєтку Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноні, на питання про те, якою буде його відповідь Росії у зв'язку з подіями в Естонії, Трамп відповів: "Я не поінформований про Естонію".

Хоча ще напередодні на брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому Трамп казав, що інцидент зі вторгненням російських літаків у повітряний простір Естонії може викликати проблеми.

"Мені не подобається, коли таке стається. Це може викликати великі проблеми. Я скоро отримаю звіт про цю подію", - сказав він.