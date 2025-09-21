ua en ru
США не сделали заявление по самолетам РФ над Эстонией: Трамп объяснил, почему

США, Воскресенье 21 сентября 2025 07:10
США не сделали заявление по самолетам РФ над Эстонией: Трамп объяснил, почему Фото: Трамп заявил, что не располагает информацией о нарушении самолетами РФ воздушного пространства Эстонии (Getty Images))
Автор: Марина Балабан

Президента США Дональда Трампа не проинформировали о нарушении воздушного пространства Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Трампа.

Общаясь с журналистами после ужина в поместье Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноне, на вопрос о том, каким будет его ответ России в связи с событиями в Эстонии, Трамп ответил: "Я не проинформирован об Эстонии".

Хотя еще накануне на брифинге в Овальном кабинете Белого дома Трамп говорил, что инцидент с вторжением российских самолетов в воздушное пространство Эстонии может вызвать проблемы.

"Мне не нравится, когда такое происходит. Это может вызвать большие проблемы. Я скоро получу отчет об этом событии", - сказал он.

Вторжение российских самолетов в Эстонию

Три российских истребителя МиГ-31К нарушили воздушное пространство Эстонии в пятницу, 19 сентября.

Они находились над Эстонией в течение 12 минут и двигались в сторону Таллина.

Для перехвата военные подняли итальянские истребители F-35.

В НАТО и ЕС назвали этот инцидент опасной провокацией.

Правительство Эстонии обратилось к НАТО с требованием о начале консультаций в соответствии со статьей 4 устава Альянса.

