США не сделали заявление по самолетам РФ над Эстонией: Трамп объяснил, почему
Президента США Дональда Трампа не проинформировали о нарушении воздушного пространства Эстонии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Трампа.
Общаясь с журналистами после ужина в поместье Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноне, на вопрос о том, каким будет его ответ России в связи с событиями в Эстонии, Трамп ответил: "Я не проинформирован об Эстонии".
Хотя еще накануне на брифинге в Овальном кабинете Белого дома Трамп говорил, что инцидент с вторжением российских самолетов в воздушное пространство Эстонии может вызвать проблемы.
"Мне не нравится, когда такое происходит. Это может вызвать большие проблемы. Я скоро получу отчет об этом событии", - сказал он.
Вторжение российских самолетов в Эстонию
Три российских истребителя МиГ-31К нарушили воздушное пространство Эстонии в пятницу, 19 сентября.
Они находились над Эстонией в течение 12 минут и двигались в сторону Таллина.
Для перехвата военные подняли итальянские истребители F-35.
В НАТО и ЕС назвали этот инцидент опасной провокацией.
Правительство Эстонии обратилось к НАТО с требованием о начале консультаций в соответствии со статьей 4 устава Альянса.