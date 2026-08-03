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У США зробили невтішну заяву про ліцензії на Patriot для України

17:46 03.08.2026 Пн
2 хв
Переговори тривають, але цього року завершити їх не встигнуть
aimg Марія Науменко
У США зробили невтішну заяву про ліцензії на Patriot для України Фото: постійний представник США при НАТО Метью Вітакер (Getty Images)
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Україна поки не отримає ліцензію на виробництво перехоплювачів для систем Patriot. У США заявили, що переговори тривають, але до початку зими домовленість укласти не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника США при НАТО Метью Вітакера в ефірі Fox News.

За словами дипломата, йдеться насамперед про ракети PAC-3 для систем Patriot, експорт яких суворо контролюється Сполученими Штатами.

"Ми не дозволяємо нікому, крім американських виробників, виготовляти їх у Сполучених Штатах", - пояснив Вітакер.

Водночас він наголосив, що США розглядають інші формати співпраці з Україною та європейськими партнерами.

"Є можливості спільного виробництва, які ми можемо реалізувати з українцями, які ми можемо реалізувати з європейцями, щоб розширити промислову базу та підтримати оборону України й Європи", - додав представник США.

На якому етапі переговори

За його словами, сторони вже обговорювали ці можливості під час зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським, українською владою в Києві, а також із компаніями, які володіють необхідними технологіями.

"Ми працюємо над деякими з цих угод, - зазначив Вітакер. - Я вважаю, що ми рухаємося вперед".

Водночас він підкреслив, що до початку зими завершити переговори та укласти довгострокову угоду не вдасться.

"Довгострокова угода про виробництво не буде укладена до цієї зими", - заявив дипломат.

Що зараз є пріоритетом

За словами Вітакера, зараз головне завдання полягає у якнайшвидшому забезпеченні України засобами протиповітряної оборони. Йдеться як про передачу ракет союзниками, які мають надлишкові запаси, так і про нарощування виробництва на американських підприємствах.

Він також зазначив, що США враховують ризики, пов'язані із захистом військових технологій, які можуть потрапити до рук супротивників.

Як просуваються переговори щодо виробництва Patriot

Нагадаємо, наприкінці липня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot за ліцензією.

Водночас уже за кілька днів він уточнив, що остаточного рішення ще немає. За словами Трампа, США повинні "дуже обережно ставитися до передачі секретів цієї зброї".

Згодом член Палати представників Конгресу США Майк Тернер підтвердив, що Вашингтон і Київ продовжують обговорювати можливу передачу технологій виробництва Patriot.

Він закликав президента США та Пентагон прискорити цей процес, наголосивши, що такі технології критично важливі для посилення протиповітряної оборони України.

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