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В США сделали неутешительное заявление о лицензиях на системы Patriot для Украины

17:46 03.08.2026 Пн
2 мин
Переговоры продолжаются, но в этом году завершить их не успеют
aimg Мария Науменко
В США сделали неутешительное заявление о лицензиях на системы Patriot для Украины Фото: постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер (Getty Images)
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Украина пока не получит лицензию на производство перехватчиков систем Patriot. В США заявили, что переговоры продолжаются, но к началу зимы договоренность заключить не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя США при НАТО Мэтью Витакера в эфире Fox News.

По словам дипломата, речь идет, прежде всего, о ракетах PAC-3 для систем Patriot, экспорт которых строго контролируется Соединенными Штатами.

"Мы не позволяем никому, кроме американских производителей, производить их в Соединенных Штатах", - пояснил Витакер.

В то же время он подчеркнул, что США рассматривают другие форматы сотрудничества с Украиной и европейскими партнерами.

"Есть возможности совместного производства, которые мы можем реализовать с украинцами, мы можем реализовать с европейцами, чтобы расширить промышленную базу и поддержать оборону Украины и Европы", - добавил представитель США.

На каком этапе переговоры

По его словам, стороны уже обсуждали эти возможности во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, украинскими властями в Киеве, а также с компаниями, обладающими необходимыми технологиями.

"Мы работаем над некоторыми из этих соглашений, - отметил Витакер. - Я считаю, что мы двигаемся вперед".

В то же время, он подчеркнул, что к началу зимы завершить переговоры и заключить долгосрочное соглашение не удастся.

"Долгосрочное соглашение о производстве не будет заключено к этой зиме", - заявил дипломат.

Что сейчас является приоритетом

По словам Витакера, сейчас главная задача состоит в скорейшем обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны. Речь идет как о передаче ракет союзникам, имеющим избыточные запасы, так и о наращивании производства на американских предприятиях.

Он также отметил, что США учитывают риски, связанные с защитой военных технологий, которые могут попасть в руки противников.

Как продвигаются переговоры по производству Patriot

Напомним, в конце июля во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что готов разрешить Украине производить ракеты-перехватчики для систем Patriot по лицензии.

В то же время, уже через несколько дней он уточнил, что окончательного решения еще нет. По словам Трампа, США должны "очень осторожно относиться к передаче секретов этого оружия".

Затем член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер подтвердил, что Вашингтон и Киев продолжают обсуждать возможную передачу технологий производства Patriot.

Он призвал президента США и Пентагон ускорить этот процесс, подчеркнув, что такие технологии критически важны для усиления противовоздушной обороны Украины.

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