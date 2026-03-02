США зранку втратили одразу кілька літаків у небі Кувейту

Зазначається, що кілька американських військових літаків "потерпіли авіакатастрофу" у повітряному просторі Кувейту, всі члени екіпажу вижили.

Також відомо, що відповідні органи негайно розпочали пошуково-рятувальні операції, евакуювавши екіпажі та доставивши їх до лікарні для медичного обстеження та лікування. Усі пілоти збитих літаків знайдені, їх стан стабільний.

У Міноборони Кувейту додали, що триває пряма координація з військовими США щодо обставин інциденту, а також впроваджуються "спільні технічні процедури".

У оборонному відомстві також підтвердили, що розпочато розслідування, яке повинно визначити причину катастрофи.