США зранку втратили одразу кілька літаків у небі Кувейту

Військові сили Сполучених Штатів сьогодні зранку, 2 березня, втратили одразу кілька літаків. Попередньо, вони були збиті у небі Кувейту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Кувейту.
Зазначається, що кілька американських військових літаків "потерпіли авіакатастрофу" у повітряному просторі Кувейту, всі члени екіпажу вижили.
Також відомо, що відповідні органи негайно розпочали пошуково-рятувальні операції, евакуювавши екіпажі та доставивши їх до лікарні для медичного обстеження та лікування. Усі пілоти збитих літаків знайдені, їх стан стабільний.
У Міноборони Кувейту додали, що триває пряма координація з військовими США щодо обставин інциденту, а також впроваджуються "спільні технічні процедури".
У оборонному відомстві також підтвердили, що розпочато розслідування, яке повинно визначити причину катастрофи.
Як відомо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану. У Тель-Авіві заявили, що головна мета ударів - не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.
Президент США Дональд Трамп своєю чергою повідомив про намір знищити іранський флот і оборонну промисловість, а також закликав громадян країни повалити чинний режим.
Згодом стало відомо про загибель верховного лідера Ірану - аятоли Алі Хаменеї, щонайменше чотирьох членів його родини, а також низки високопоставлених чиновників країни. Усі вони загинули внаслідок серії ракетних ударів США та Ізраїлю.
Сьогодні зранку, 2 березня, Ізраїль оголосив про початок наступальної кампанії проти терористичного угруповання "Хезболла" у Лівані. Операція може тривати кілька днів.