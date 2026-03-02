RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США утром потеряли сразу несколько самолетов в небе Кувейта

Фото: США потеряли несколько самолетов в небе Кувейта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военные силы Соединенных Штатов сегодня утром, 2 марта, потеряли сразу несколько самолетов. Предварительно, они были сбиты в небе Кувейта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Кувейта.

Читайте также: "Я убил его раньше". Трамп сделал заявление о покушениях на него со стороны Ирана

Отмечается, что несколько американских военных самолетов "потерпели авиакатастрофу" в воздушном пространстве Кувейта, все члены экипажа выжили.

Также известно, что соответствующие органы немедленно начали поисково-спасательные операции, эвакуировав экипажи и доставив их в больницу для медицинского обследования и лечения. Все пилоты сбитых самолетов найдены, их состояние стабильное.

В Минобороны Кувейта добавили, что продолжается прямая координация с военными США по обстоятельствам инцидента, а также внедряются "совместные технические процедуры".

В оборонном ведомстве также подтвердили, что начато расследование, которое должно определить причину катастрофы.

 

Что предшествовало

Как известно, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что главная цель ударов - не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь сообщил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть действующий режим.

Впоследствии стало известно о гибели верховного лидера Ирана - аятоллы Али Хаменеи, по меньшей мере четырех членов его семьи, а также ряда высокопоставленных чиновников страны. Все они погибли в результате серии ракетных ударов США и Израиля.

Сегодня утром, 2 марта, Израиль объявил о начале наступательной кампании против террористической группировки "Хезболла" в Ливане. Операция может продлиться несколько дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИранКувейт