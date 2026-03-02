США утром потеряли сразу несколько самолетов в небе Кувейта

Отмечается, что несколько американских военных самолетов "потерпели авиакатастрофу" в воздушном пространстве Кувейта, все члены экипажа выжили.

Также известно, что соответствующие органы немедленно начали поисково-спасательные операции, эвакуировав экипажи и доставив их в больницу для медицинского обследования и лечения. Все пилоты сбитых самолетов найдены, их состояние стабильное.

В Минобороны Кувейта добавили, что продолжается прямая координация с военными США по обстоятельствам инцидента, а также внедряются "совместные технические процедуры".

В оборонном ведомстве также подтвердили, что начато расследование, которое должно определить причину катастрофы.