США утром потеряли сразу несколько самолетов в небе Кувейта

Военные силы Соединенных Штатов сегодня утром, 2 марта, потеряли сразу несколько самолетов. Предварительно, они были сбиты в небе Кувейта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Кувейта.
Отмечается, что несколько американских военных самолетов "потерпели авиакатастрофу" в воздушном пространстве Кувейта, все члены экипажа выжили.
Также известно, что соответствующие органы немедленно начали поисково-спасательные операции, эвакуировав экипажи и доставив их в больницу для медицинского обследования и лечения. Все пилоты сбитых самолетов найдены, их состояние стабильное.
В Минобороны Кувейта добавили, что продолжается прямая координация с военными США по обстоятельствам инцидента, а также внедряются "совместные технические процедуры".
В оборонном ведомстве также подтвердили, что начато расследование, которое должно определить причину катастрофы.
Как известно, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что главная цель ударов - не допустить получения Тегераном ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь сообщил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть действующий режим.
Впоследствии стало известно о гибели верховного лидера Ирана - аятоллы Али Хаменеи, по меньшей мере четырех членов его семьи, а также ряда высокопоставленных чиновников страны. Все они погибли в результате серии ракетных ударов США и Израиля.
Сегодня утром, 2 марта, Израиль объявил о начале наступательной кампании против террористической группировки "Хезболла" в Ливане. Операция может продлиться несколько дней.