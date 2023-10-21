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США зобов’язалися забезпечити жителям Гази доступ до води та їжі, - Байден

Субота 21 жовтня 2023 23:59
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США зобов’язалися забезпечити жителям Гази доступ до води та їжі, - Байден Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати мають намір забезпечити мирним жителям у Секторі Гази доступ до їжі, води та медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американський лідер після відкриття пропускного пункту "Рафах" між Сектором Газа і Єгиптом 21 жовтня зазначив, що Сполучені Штати Америки продовжать працювати з усіма сторонами, щоб забезпечити безперервне переміщення допомоги, яка є надзвичайно важливою для добробуту народу.

Варто зазначити, що через КПП "Рафах" проїхало 20 вантажівок з гуманітарною допомогою. Після цього, за даними американських ЗМІ, пункт пропуску закрили.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти терористів. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

Наразі евакуації з Сектора Гази була неможливою, оскільки анклав фактично був заблокований. Єгипет від початку бойових дій не відкривав КПП "Рафах".

Під час візиту на Близький Схід держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував, що пункт пропуску відкриють, аби евакуювати людей з Гази, а вже 21 жовтня КПП відкрили, щоб іноземні громадяни могли покинути Сектор.

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ХАМАС Джозеф Байден Ізраїль Сектор Газа
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