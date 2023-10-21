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США заявили про відкриття КПП "Рафах" між Газою і Єгиптом

Сектор Газа, Субота 21 жовтня 2023 10:23
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США заявили про відкриття КПП "Рафах" між Газою і Єгиптом Фото: США заявили про відкриття КПП "Рафах" між Газою і Єгиптом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Пропускний пункт "Рафах" між Сектором Газа і Єгиптом запрацював у суботу, 21 жовтня. Через нього іноземці зможуть евакуюватися до Єгипту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Ізраїлі.

Пропускний пункт повинен був запрацювати о 10:00. Поки невідомо, як довго пункт залишатиметься відкритим, щоб іноземні громадяни могли покинути Сектор Газа.

Американські дипломати очікують, що багато людей намагатимуться перетнути кордон у разі його відкриття. Посольство попереджає громадян США, які намагатимуться в'їхати до Єгипту, що слід очікувати "потенційно хаотичного і безладного середовища по обидва боки кордону".

"Ситуація залишається динамічною і мінливою, а безпекове середовище - непередбачуваним. Ви повинні оцінити свою особисту безпеку, перш ніж вирішити рухатися до кордону або намагатися перетнути його", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

Наразі евакуації з Сектора Гази була неможливою, оскільки анклав фактично був заблокований. Єгипет від початку бойових дій не відкривав КПП "Рафах".

Під час візиту на Близький Схід держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував, що пункт пропуску відкриють, аби евакуювати людей з Гази.

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Сполучені Штати Америки Єгипет Ізраїль Сектор Газа
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