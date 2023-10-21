США обязались обеспечить жителям Газы доступ к воде и пище, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечить мирным жителям в секторе Газа доступ к пище, воде и медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Американский лидер после открытия пропускного пункта "Рафах" между Сектором Газа и Египтом 21 октября отметил, что Соединенные Штаты Америки продолжат работать со всеми сторонами, чтобы обеспечить непрерывное перемещение помощи, которая чрезвычайно важна для благосостояния народа.

Стоит отметить, что через КПП "Рафах" проехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью. После этого, по данным американских СМИ, пункт пропуска был закрыт.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против террористов. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Эвакуация из Сектора Газа была невозможной, поскольку анклав фактически был заблокирован. Египет с начала боевых действий не открывал КПП "Рафах".

Во время визита на Ближний Восток госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал, что пункт пропуска будет открыт, чтобы эвакуировать людей из Газы, а уже 21 октября КПП открыли, чтобы иностранные граждане могли покинуть Сектор.