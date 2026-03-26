США зняли санкції з мінфіну Білорусі та кількох білоруських банків

Як сказано у документі, Управління контролю за іноземними активами (OFAC), яке відповідає за санкції, видає генеральну ліцензію №14 "На здійснення операцій за участю Білоруського банку розвитку та реконструкції "Белінвестбанк" та деяких додаткових організацій".

"OFAC також визначило, після консультацій з Державним департаментом США, що обставини більше не виправдовують заборони, накладені на Міністерство фінансів Республіки Білорусь та Банк розвитку Республіки Білорусь", - сказано у повідомленні.

Також OFAC оновив свій "Список громадян спеціального призначення та заблокованих осіб". Серед іншого, у списку згадується підприємство "Білоруськалій" та кілька менших білоруських банків.