США зняли ключову заборону для України на удари західними ракетами вглиб РФ, - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала ключову заборону, яка обмежувала використання Україною західних далекобійних ракет для ударів по території РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Видання із посиланням на американських чиновників повідомляє, що це рішення дозволяє Україні атакувати військові цілі противника в глибині РФ.
Зокрема, Київ може застосовувати британські ракети Storm Shadow, які мають дальність польоту понад 180 миль (майже 300 км). Саме її ЗСУ використали для завдання удару по російському заводу в Брянську.
Ухвалення рішення відбулося після передачі контролю за схваленням таких операцій від міністра оборони США до командування американських військ у Європі.
"Україна довела, що здатна самостійно завдавати ударів глибоко всередині Росії по законних військових цілях. Їй не потрібен наш дозвіл", - зазначив офіційний представник НАТО полковник Мартін О’Доннелл.
Водночас США не підтвердили, чи планують надати Україні американські ракети Tomahawk, які здатні бити по цілях на відстані до 1600 кілометрів.
Нагадаємо, чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") збирає гроші на купівлю української балістичної ракети "Фламінго". Її розрахована вартість становить майже 600 тисяч доларів.
Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни бояться не стільки ракет Tomahawk, скільки того, як Україна зможе їх комбінувати з іншим озброєнням.
Він зазначив, що лише згадка про можливість надання цих ракет змушує Кремль панікувати.