США знову вдарили по Ірану: які цілі атакували цього разу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центрального командування США в Х .

13 липня високопосадовець Ємену попередив, що збройні сили хуситів готові заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку , яка з'єднує Червоне море з Аденською затокою.

Наразі CENTCOM не уточнило кількість цілей та їхнє точне розташування.

За заявою військових, атаки покликані додатково послабити збройні можливості, якими іранські сили користуються для нападів на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці.

О 6:00 ранку за східним часом Центральне командування США (CENTCOM) розпочало нову хвилю ударів по Ірану.

Тегеран розглядає союз із хуситами як спосіб повторити сценарій з Ормузькою протокою і посилити тиск на Вашингтон.

Тим часом на тлі нової хвилі ударів ціни на нафту знову зросли - ф'ючерси марки Brent піднялися до 85,72 долара за барель.

Аналітики попереджають, що подальша ескалація конфлікту може підштовхнути вартість нафти до 100 доларів за барель.