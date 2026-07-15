США снова ударили по Ирану: какие цели атаковали на этот раз
США нанесли новую волну ударам по Ирану утром 15 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центрального командования США в Х .
Детали нового удара
В 6:00 утра по восточному времени Центральное командование США (CENTCOM) начало новую волну ударов по Ирану.
По заявлению военных, атаки призваны дополнительно ослабить вооруженные возможности, которыми иранские силы пользуются для нападений на коммерческое судоходство в Ормузском проливе.
CENTCOM не уточнил количество целей и их точное расположение.
Что предшествовало эскалации
13 июля чиновник Йемена предупредил, что вооруженные силы хуситов готовы заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив , соединяющий Красное море с Аденским заливом.
Тегеран рассматривает союз с хуситами как способ повторить сценарий с Ормузским проливом и усилить давление на Вашингтон.
Тем временем на фоне новой волны ударовцены на нефть снова выросли – фьючерсы марки Brent поднялись до 85,72 доллара за баррель.
Аналитики предупреждают, что дальнейшая эскалация конфликта может подтолкнуть стоимость нефти до 100 долларов за баррель.