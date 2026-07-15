США снова ударили по Ирану: какие цели атаковали на этот раз

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центрального командования США в Х .

13 июля чиновник Йемена предупредил, что вооруженные силы хуситов готовы заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив , соединяющий Красное море с Аденским заливом.

CENTCOM не уточнил количество целей и их точное расположение.

По заявлению военных, атаки призваны дополнительно ослабить вооруженные возможности, которыми иранские силы пользуются для нападений на коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

В 6:00 утра по восточному времени Центральное командование США (CENTCOM) начало новую волну ударов по Ирану.

Тегеран рассматривает союз с хуситами как способ повторить сценарий с Ормузским проливом и усилить давление на Вашингтон.

Тем временем на фоне новой волны ударовцены на нефть снова выросли – фьючерсы марки Brent поднялись до 85,72 доллара за баррель.

Аналитики предупреждают, что дальнейшая эскалация конфликта может подтолкнуть стоимость нефти до 100 долларов за баррель.