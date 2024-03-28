США знищили 4 дрони хуситів, що намагалися атакувати кораблі американських ВМС

У середу, 27 березня, американські військові знищили чотири БПЛА дальньої дії, які хусити в Ємені націлили на корабель ВМС США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування США в соцмережі Х .

“Ці дії вживаються для захисту свободи судноплавства та підвищення безпеки міжнародних вод для ВМС США та торгових суден», - йдеться у повідомленні командування.

Американські військові встановили, що дрони хуситів є безпосередньою загрозою торговим судам та кораблям ВМС США в регіоні.

Про пошкодження кораблів США чи коаліції не повідомляється.

Єменські повстанці-хусити є союзниками Ірану і контролюють більшу частину півночі та заходу країни. У листопаді 2023 року вони розпочали кампанію атак безпілотників та ракет на судноплавство у Червоному морі. Таким чином, повстанці намагаються тиснути на Ізраїль для припинення війни з ХАМАС у Секторі Газа.

З 12 січня США та Великобританія за підтримки інших країн ЄС регулярно наносять удари по об'єктах хуситів у Ємені. Проте терористи продовжують атакувати комерційні судна.

Днями хусити пообіцяли Китаю та Росії не обстрілювати їхні кораблі, що плавають через Червоне море та Аденську затоку.

Раніше, 19 березня, бойовики атакували протикорабельними ракетами паливний танкер MADO у Червоному морі. Судно не зазнало суттєвих пошкоджень.

Після цього, 24 березня, хусити атакували танкер із сирою нафтою під прапором Панами. Після влучення невідомого боєприпасу судно спалахнуло.

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