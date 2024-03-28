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США уничтожили 4 дрона хуситов, пытавшихся атаковать корабли американских ВМС

Четверг 28 марта 2024 07:56
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США уничтожили 4 дрона хуситов, пытавшихся атаковать корабли американских ВМС Фото: Йеменские хуситы (Getty Images)
Автор: Вадим Ребрина

В среду, 27 марта, американские военные уничтожили четыре БПЛА дальнего действия, которые хуситы в Йемене нацелили на корабль ВМС США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США в соцсети Х.

О повреждениях кораблей США или коалиции не сообщается.

Американские военные установили, что дроны хуситов являются непосредственной угрозой торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.

"Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для ВМС США и торговых судов", - говорится в сообщении командования.

Атаки хуситов в Красном море

Йеменские повстанцы-хуситы являются союзниками Ирана и контролируют большую часть севера и запада страны. В ноябре 2023 года они начали кампанию атак беспилотников и ракет на судоходство в Красном море. Таким образом, повстанцы пытаются давить на Израиль для прекращения войны с ХАМАСом в Секторе Газа.

С 12 января США и Великобритания при поддержке других стран ЕС регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене. Однако террористы продолжают атаковать коммерческие суда.

На днях хуситы пообещали Китаю и России не обстреливать их корабли, плавающие через Красное море и Аденский залив.

Ранее, 19 марта, боевики атаковали противокорабельными ракетами топливный танкер MADO в Красном море. Судно не получило существенных повреждений.

После этого, 24 марта, хуситы атаковали танкер с сырой нефтью под флагом Панамы. После попадания неизвестного боеприпаса судно вспыхнуло.

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