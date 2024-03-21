Єменські хусити пообіцяли не стріляти по кораблях Росії та Китаю, - Bloomberg

Хусити в Ємені пообіцяли Китаю і Росії, що їхні кораблі, які плавають через Червоне море й Аденську затоку, не зазнаватимуть обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Китай і Росія досягли взаєморозуміння після переговорів між їхніми дипломатами в Омані та Мохаммедом Абдель Саламом, який є одним із провідних політичних діячів серед хуситів.

В обмін на це дві країни можуть надати політичну підтримку хуситам у таких органах, як Рада Безпеки ООН.

"Не зовсім зрозуміло, як проявлятиметься ця підтримка, але вона може включати в себе блокування нових резолюцій проти групи", - пише Bloomberg.

Зв'язок Китаю та Росії з хуситами

І Китай, і Росія є дипломатичними та економічними партнерами Ірану, який є головним військовим і фінансовим покровителем хуситів.

Велика частина експорту іранської нафти йде до Китаю, а також Тегеран надав Росії дрони та інше озброєння для її війни проти України.

Bloomberg пише, що хусити намагаються зберігати значну незалежність від Тегерана. Іран заявляв раніше, що підтримує хуситів, але вони самі ухвалюють рішення з політичних і військових питань.

Підтримка з боку Китаю та РФ

Китай і Росія вже надали хуситам деяку дипломатичну підтримку. На початку січня вони утрималися під час голосування щодо резолюції, запропонованої США і Японією, яка найрішучішим чином засуджувала напади хуситів на кораблі.

За кілька годин після її ухвалення США і Велика Британія почали авіаудари по військовій інфраструктурі хуситів, включно з ракетними комплексами і радіолокаційними станціями.

У середині лютого Китай і Росія поставили під сумнів законність ударів по хуситах і заявили, що вони ніколи не були санкціоновані Радою Безпеки.

Атаки єменських хуситів на судна у Червоному морі

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими та балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та в Червоному морі. Перші напади почалися відразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Великобританія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. З того часу західна коаліція регулярно завдає ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені, але терористи продовжують атакувати судна в Аденській протоці та Червоному морі.

Зокрема, 12 березня італійський есмінець Duilio знищив два безпілотні літальні апарати хуситів у Червоному морі в порядку реалізації принципу самооборони.

16 березня хусити обстріляли танкер для перевезення зрідженого нафтового газу під прапором Маршаллових островів. Капітан повідомив про два вибухи поряд із судном, коли воно йшло біля узбережжя єменського портового міста Ходейда.