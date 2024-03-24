Хусити атакували танкер біля берегів Ємену: на судні виникла пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що судно прямувало до порту Нью-Мангалор, Індія. Танкер був зареєстрований на британську компанію Union Maritime Ltd у 2019 році, а минулого місяця змінив свої реєстраційні дані, включаючи назву та оператора.

"Судно та екіпаж повідомили, що вони в безпеці. Судно продовжує шлях до наступного порту заходу", - йдеться в повідомленні Агентства морських торгових операцій Сполученого Королівства.

Повідомляється, що інцидент стався за 23 морські милі на північний захід від порту Муха в Червоному морі.

Атаки хуситів у Червоному морі

Єменські повстанці-хусіти є союзниками Ірану і контролюють більшу частину півночі та заходу країни. У листопаді 2023 року вони розпочали кампанію атак безпілотників та ракет на судноплавство у Червоному морі. Таким чином, повстанці намагаються тиснути на Ізраїль для припинення війни з ХАМАС у Секторі Газа.

З 12 січня США та Великобританія за підтримки інших країн ЄС регулярно наносять удари по об'єктах хуситів у Ємені. Проте терористи продовжують атакувати комерційні судна.

Днями хусити пообіцяли Китаю та Росії не обстрілювати їхні кораблі, що плавають через Червоне море та Аденську затоку.

19 березня бойовики атакували протикорабельними ракетами паливний танкер MADO у Червоному морі. Судно не зазнало суттєвих пошкоджень.

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