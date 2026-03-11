США знають про нестачу ракет для ППО на Близькому Сході, але допомагати не поспішають, - ЗМІ

Ще 5 березня у ЗМІ з'явилися чутки про те, що країни Перської затоки небезпечно близькі до вичерпання запасів ракет-перехоплювачів. На цьому тлі вони звернулися до США з проханням прискорити поставки.

У відповідь американським союзникам повідомили, що у Вашингтоні створюється робоча група для забезпечення нових поставок, але, за даними джерела видання, процес не йде так швидко, як це необхідно.

Коментуючи такі чутки, глава Міноборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон "повністю готовий і планує такі речі".

За його словами, ракетні можливості Ірану було скорочено на 90%, а американські запаси боєприпасів значно перевищують те, що могло б знадобитися".

Гегсет зазначив, що США зможуть допомогти з поповненням запасів або "передати частину озброєнь союзникам, якщо це буде потрібно", водночас "завжди забезпечуючи насамперед безпеку власних сил, військовослужбовців і баз".

Варто зауважити, що Іран продовжив запускати ракети і дрони по країнах Перської затоки в понеділок і вівторок. Удар по житловому будинку в Бахрейні вночі призвів до загибелі жінки, повідомили в МВС країни.