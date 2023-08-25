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США знайшли "життєздатні маршрути" для експорту українського зерна

Фото: США знайшли "життєздатні маршрути" для експорту українського зерна (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати знайшли "життєздатні маршрути" для експорту українського зерна територіальними водами країни і суходолом після виходу Росії із "зернової угоди".

Про це заявив голова Управління з координації санкцій Держдепартаменту США Джеймс О'Брайєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, найближчими місяцями Вашингтон має намір повернутися до середніх довоєнних обсягів експорту з України.

"Я думаю, що ми бачимо, що існують життєздатні маршрути через територіальні води України та суходолом, і ми прагнемо ... у найближчі кілька місяців повернутися до експорту з України на рівні довоєнних показників", - заявив О'Браєн.

Вихід Росії із "зернової угоди"

У липні Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Згодом Україна оголосила про відкриття в Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

При цьому 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди".

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