США нашли "жизнеспособные маршруты" для экспорта украинского зерна

По его словам, в ближайшие месяцы Вашингтон намерен вернуться к средним довоенным объемам экспорта из Украины.

"Я думаю, что мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты через территориальные воды Украины и по суше, и мы стремимся ... в ближайшие пару месяцев вернуться к экспорту из Украины на уровне довоенных показателей", - заявил О'Брайен.

Выход России из "зернового соглашения"

В июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Позже Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

При этом 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зерновой сделки".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.