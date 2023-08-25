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США нашли "жизнеспособные маршруты" для экспорта украинского зерна

Фото: США нашли "жизнеспособные маршруты" для экспорта украинского зерна (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты нашли "жизнеспособные маршруты" для экспорта украинского зерна через территориальные воды страны и по суше после выхода России из "зерновой сделки".

Об этом заявил глава Управления по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О'Брайен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, в ближайшие месяцы Вашингтон намерен вернуться к средним довоенным объемам экспорта из Украины.

"Я думаю, что мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты через территориальные воды Украины и по суше, и мы стремимся ... в ближайшие пару месяцев вернуться к экспорту из Украины на уровне довоенных показателей", - заявил О'Брайен. 

Выход России из "зернового соглашения"

В июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Позже Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

При этом 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зерновой сделки".

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