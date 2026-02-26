США знайшли важіль тиску на РФ у переговорах про мир в Україні, - Reuters

Чотири обізнаних джерела розповіли агентству, що питання санкцій проти нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть" порушувалося під час попередніх раундів перемовин у Женеві, Абу-Дабі й Маямі.

За їх словами, сьогодні, 26 лютого, Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) оновить генеральну ліцензію. В результаті крайній термін для укладення потенційних угод щодо активів нафтового гіганта РФ "Лукойл" змінять на 1 квітня замість 28 лютого.

Зазначається, що Мінфін США переносить дедлайн, щоб "сприяти поточним переговорам з "Лукойлом" і досягти угоди, яка підтримує зусилля американського президента Дональда Трампа "у позбавленні РФ доходів, необхідних їй для фінансування воєнної машини, і досягненні миру".

Джерела зауважили, що будь-яка угода передбачатиме, що "Лукойл" не отримає авансових коштів, а всі надходження від продажу розмістять на заблокованому рахунку, що перебуває під юрисдикцією США.