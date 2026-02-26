США нашли рычаг давления на РФ в переговорах о мире в Украине, - Reuters

Четыре осведомленных источника рассказали агентству, что вопрос санкций против нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" поднимался во время предыдущих раундов переговоров в Женеве, Абу-Даби и Майами.

По их словам, сегодня, 26 февраля, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обновит генеральную лицензию. В результате крайний срок для заключения потенциальных сделок по активам нефтяного гиганта РФ "Лукойл" изменят на 1 апреля вместо 28 февраля.

Отмечается, что Минфин США переносит дедлайн, чтобы "способствовать текущим переговорам с "Лукойлом" и достичь соглашения, которое поддерживает усилия американского президента Дональда Трампа "в лишении РФ доходов, необходимых ей для финансирования военной машины, и достижении мира".

Источники отметили, что любая сделка будет предусматривать, что "Лукойл" не получит авансовых средств, а все поступления от продажи разместят на заблокированном счете, находящемся под юрисдикцией США.