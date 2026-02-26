США нашли рычаг давления на РФ в переговорах о мире в Украине, - Reuters

США приостановили продажу международных активов "Лукойла", чтобы использовать их в качестве рычага давления на РФ в мирных переговорах по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Четыре осведомленных источника рассказали агентству, что вопрос санкций против нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" поднимался во время предыдущих раундов переговоров в Женеве, Абу-Даби и Майами.
По их словам, сегодня, 26 февраля, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обновит генеральную лицензию. В результате крайний срок для заключения потенциальных сделок по активам нефтяного гиганта РФ "Лукойл" изменят на 1 апреля вместо 28 февраля.
Отмечается, что Минфин США переносит дедлайн, чтобы "способствовать текущим переговорам с "Лукойлом" и достичь соглашения, которое поддерживает усилия американского президента Дональда Трампа "в лишении РФ доходов, необходимых ей для финансирования военной машины, и достижении мира".
Источники отметили, что любая сделка будет предусматривать, что "Лукойл" не получит авансовых средств, а все поступления от продажи разместят на заблокированном счете, находящемся под юрисдикцией США.
Напомним, в октябре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". На этом фоне несколько европейских стран, в которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
В частности, нефтяной гигант пытался продать свои зарубежные активы швейцарскому трейдеру Gunvor. Однако компания отказалась от сделки после того, как Министерство финансов США назвало ее "марионеткой Кремля".
В январе 2026 года "Лукойл" сообщил, что заключил соглашение о продаже своих международных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle. Однако ее еще должно согласовать Управление по контролю за иностранными активами США.