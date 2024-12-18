У США не знали про план з ліквідації російського генерала, - Держдепартамент

"Я можу сказати вам, що Сполучені Штати не знали про це заздалегідь і не були причетні", - сказав він.

За словами Міллера, покійник був причетний до багатьох звірств і використання хімічної зброї проти українських військових.

"Це те, що США раніше публічно оцінювали, що російські військові під його керівництвом використовували речовини... порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї", - додав представник Держдепу.