За ліквідацією генерала РФ Ігоря Кириллова в Москві стоїть СБУ, - джерела
У Москві внаслідок вибуху вбито начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерала-лейтенанта Ігоря Кириллова. За операцією з його ліквідації стоїть Служба безпеки України.
Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.
За даними джерел видання, самокат з вибухівкою був підірваний, коли Кирилов з помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Вони обоє були вбиті.
"Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча", - повідомило поінформоване джерело.
Що відомо про Ігоря Кириллова та його ліквідацію
Нагадаємо, що ще вчора Служба безпеки України заочно оголосила підозру Кирилову за масове застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на сході та півдні України.
Правоохоронці встановили, що за наказом Кириллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів з речовинами подразнюючої дії - CN і CS ("сльозогінний газ"). Про їх використання відкрито розповідали російські канали.
Фото: слід від вибуху, де був ліквідований Кирилов разом з помічником (Getty Images)
Першими про підрив, внаслідок якого був вбитий генерал армії РФ та його помічник, написали російські пропагандистські канали. В медіа вже звернули увагу, що Кирилов - третій генерал-лейтенант, убитий у ході війни з Україною та перший з таким званням, який загинув у тилу.
Одіозний російський генерал після початку вторгнення кілька разів виступав із заявами про так звані "американські лабораторії" в Україні, які буцімто розробляли "біологічну зброю". У жовтні Кирилов звинуватив Київ у застосуванні хімічної зброї проти "низки російських лідерів громадської думки".
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