В США не знали о плане по ликвидации российского генерала, - Госдепартамент

"Я могу сказать вам, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не были причастны", - сказал он.

По словам Миллера, покойник был причастен ко многим зверствам и использованию химического оружия против украинских военных.

"Это то, что США ранее публично оценивали, что российские военные под его руководством использовали вещества... нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия", - добавил представитель Госдепа.