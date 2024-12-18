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В США не знали о плане по ликвидации российского генерала, - Госдепартамент

Фото: Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Вчера в Москве, 17 декабря, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Соединенные Штаты не причастны к этому убийству.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Госдепа.

"Я могу сказать вам, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не были причастны", - сказал он.

По словам Миллера, покойник был причастен ко многим зверствам и использованию химического оружия против украинских военных.

"Это то, что США ранее публично оценивали, что российские военные под его руководством использовали вещества... нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия", - добавил представитель Госдепа.

 

Напомним, вчера в Москве в результате взрыва был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По данным источников РБК-Украина, за операцией по его ликвидации стоит Служба безопасности Украины.

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", - сообщил информированный источник.

Также отметим, что за день до смерти Кириллова СБУ объявила ему подозрение за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМосква