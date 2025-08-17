США не змусять Україну віддати жодні території Путіну, - Рубіо

Під час інтерв’ю NBC державний секретар США Марко Рубіо прокоментував можливі сценарії мирної угоди між Україною та Росією.

Журналісти запитали, чи обговорювалося питання передачі під контроль російського диктатора Володимира Путіна всього Донецька, Луганська, Херсона, Запоріжжя та Криму.

Рубіо відповів, що українці не готові на такі поступки й ніхто не має права змушувати їх поступатися.

За його словами, навіть у разі укладення мирної угоди вона не передбачатиме передачі цих територій.

"Українці не готові поступитися цим, і ніхто не змушує Україну поступатися... Якщо буде укладено мирну угоду, вона не буде такою", - сказав він.