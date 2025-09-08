ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

США змінили правила отримання неімміграційних віз: що потрібно знати українцям

Понеділок 08 вересня 2025 03:10
UA EN RU
США змінили правила отримання неімміграційних віз: що потрібно знати українцям Ілюстративне фото: Держдеп змінив правила отримання віз для іноземців (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати ввели нові правила отримання неімміграційних віз. Відтепер документи слід подавати лише в країні громадянства або постійного проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Бюро консульських справ Державного департаменту США.

Так, згідно з новим переліком, для українців визначені два пункти подачі заяв - Краків і Варшава. Київ у переліку відсутній.

США змінили правила отримання неімміграційних віз: що потрібно знати українцям

У Держдепартаменті також додали, що:

  • чинні записи на співбесіди зазвичай скасовувати не будуть;
  • заявники мають підтвердити проживання у країні, де подається заява;
  • подача в іншій країні може ускладнити отримання візи.

Нагадаємо, з 2026 року за кожну неіміграційну візу США почнуть стягувати додатковий збір у розмірі 250 доларів. Загальна вартість одержання туристичної візи може суттєво подорожчати.

Також США запускають програму, що зобов'яже іноземців з окремих країн вносити за туристичні та бізнес-візи заставу до 15 тис доларів.

Крім того, в США перевірять мільйони віз іноземців. Порушників депортують із країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
Новини
Росія змінює тактику? Що можуть означати удари по Кабміну і мосту через Дніпро
Росія змінює тактику? Що можуть означати удари по Кабміну і мосту через Дніпро
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії