США змінили правила отримання неімміграційних віз: що потрібно знати українцям

Сполучені Штати ввели нові правила отримання неімміграційних віз. Відтепер документи слід подавати лише в країні громадянства або постійного проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Бюро консульських справ Державного департаменту США.

Так, згідно з новим переліком, для українців визначені два пункти подачі заяв - Краків і Варшава. Київ у переліку відсутній.

У Держдепартаменті також додали, що: