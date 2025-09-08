США изменили правила получения неиммиграционных виз: что нужно знать украинцам

Соединенные Штаты ввели новые правила получения неиммиграционных виз. Отныне документы следует подавать только в стране гражданства или постоянного проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Бюро консульских дел Государственного департамента США.

В Госдепартаменте также добавили, что:

Так, согласно новому перечню, для украинцев определены два пункта подачи заявлений - Краков и Варшава. Киев в перечне отсутствует.

Напомним, с 2026 года за каждую неимиграционную визу США начнут взимать дополнительный сбор в размере 250 долларов. Общая стоимость получения туристической визы может существенно подорожать.

Также США запускают программу, которая обяжет иностранцев из отдельных стран вносить за туристические и бизнес-визы залог до 15 тыс долларов.

Кроме того, в США проверят миллионы виз иностранцев. Нарушителей депортируют из страны.