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У США зійшли з рейок два потяги: розлилося майже 20 тонн дизельного пального

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П'ятниця 17 березня 2023 05:47
У США зійшли з рейок два потяги: розлилося майже 20 тонн дизельного пального Фото: У США зійшли з рейок два потяги (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

В американських штатах Арізона та Вашингтон 16 березнч зійшли з рейок два потяги. Унаслідок інцидентів ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Аварія у Вашингтоні сталася неподалік затоки Паділья.

В Департаменті екології штату зазначили, що ДТП призвело до розлиття майже 19 тонн дизельного пального.

За словами місцевих посадовців, немає ознак того, що розлив досяг води або вплинув на будь-яку дику природу.

Водночас AP пише, що поблизу Каліфорнії та Невади, що в західній Арізоні, зійшов з рейок потяг, який перевозив кукурудзяний сироп.

Вісім вагонів перекинулися та заблокували головну колію. Наразі рятувальники з'ясовують причини обох інцидентів.

Нагадаємо, 4 березня у штаті Огайо зійшов з рейок вантажний потяг американської транспортної компанії Norfolk Southern.

Раніше ми інформували про те, що у столиці Південної Кореї з рейок зійшов потяг, постраждали понад 30 людей.

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