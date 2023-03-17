У США зійшли з рейок два потяги: розлилося майже 20 тонн дизельного пального
В американських штатах Арізона та Вашингтон 16 березнч зійшли з рейок два потяги. Унаслідок інцидентів ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Аварія у Вашингтоні сталася неподалік затоки Паділья.
В Департаменті екології штату зазначили, що ДТП призвело до розлиття майже 19 тонн дизельного пального.
За словами місцевих посадовців, немає ознак того, що розлив досяг води або вплинув на будь-яку дику природу.
Водночас AP пише, що поблизу Каліфорнії та Невади, що в західній Арізоні, зійшов з рейок потяг, який перевозив кукурудзяний сироп.
Вісім вагонів перекинулися та заблокували головну колію. Наразі рятувальники з'ясовують причини обох інцидентів.
Нагадаємо, 4 березня у штаті Огайо зійшов з рейок вантажний потяг американської транспортної компанії Norfolk Southern.
Раніше ми інформували про те, що у столиці Південної Кореї з рейок зійшов потяг, постраждали понад 30 людей.
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