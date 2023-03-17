В США сошли с рельсов два поезда: разлилось почти 20 тонн дизельного топлива
В американских штатах Аризона и Вашингтон 16 марта сошли с рельсов два поезда. В результате инцидентов никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Авария в Вашингтоне произошла недалеко от залива Падилья.
В Департаменте экологии штата отметили, что ДТП привело к разливу почти 19 тонн дизельного топлива.
По словам местных чиновников, нет признаков того, что разлив достиг воды или повлиял на любую дикую природу.
В то же время AP пишет, что вблизи Калифорнии и Невады в западной Аризоне сошел с рельсов поезд, перевозивший кукурузный сироп.
Восемь вагонов перевернулись и заблокировали главный путь. В настоящее время спасатели выясняют причины обоих инцидентов.
Напомним, 4 марта в штате Огайо сошел с рельсов грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern.
Ранее мы информировали о том, что в столице Южной Кореи с рельсов сошел поезд, пострадали более 30 человек.
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