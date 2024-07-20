США зіштовхнулися з проблемою у спробі збільшити виробництво ракет Patriot в Японії, - ЗМІ

США зіткнулися з перепонами у спробі збільшити виробництво ракет для ЗРК Patriot на заводах в Японії. Виробництво відкладається через брак важливого компонента компанії Boeing.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела видання зазначили, що план США використовувати японські заводи для збільшення виробництва ракет для систем Patriot, які використовуються Україною для захисту від атак Росії, відкладається. Причиною цього є нестача систем самонаведення ракет. Цей компонент постачає компанія Boeing.

США хочуть наростити виробництво зенітних ракет з 500 на рік до 750.

Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries уже виробляє близько 30 ракет щороку за ліцензією оборонного підрядника Lockheed Martin і могла б збільшити цю кількість до 60.

"Може пройти кілька років, перш ніж Mitsubishi Heavy Industries зможе збільшити обсяги виробництва", - сказало одне з джерел Reuters.

Крім того, навіть за наявності достатньої кількості систем самонаведення японській компанії також довелося б збільшити виробничі потужності. Уряд Японії у 2022 році заявив, що готове надати фінансову допомогу оборонним компаніям, які хочуть розширити виробництво. Але йдеться про допомогу для підприємств, які працюють на потреби самої Японії, а не на експорт.

Як пише видання, Mitsubishi Heavy Industries або США доведеться самостійно шукати кошти для будівництва додаткового заводу, а це може коштувати десятки мільйонів доларів.