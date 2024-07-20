США зіштовхнулися з проблемою у спробі збільшити виробництво ракет Patriot в Японії, - ЗМІ
США зіткнулися з перепонами у спробі збільшити виробництво ракет для ЗРК Patriot на заводах в Японії. Виробництво відкладається через брак важливого компонента компанії Boeing.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела видання зазначили, що план США використовувати японські заводи для збільшення виробництва ракет для систем Patriot, які використовуються Україною для захисту від атак Росії, відкладається. Причиною цього є нестача систем самонаведення ракет. Цей компонент постачає компанія Boeing.
США хочуть наростити виробництво зенітних ракет з 500 на рік до 750.
Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries уже виробляє близько 30 ракет щороку за ліцензією оборонного підрядника Lockheed Martin і могла б збільшити цю кількість до 60.
"Може пройти кілька років, перш ніж Mitsubishi Heavy Industries зможе збільшити обсяги виробництва", - сказало одне з джерел Reuters.
Крім того, навіть за наявності достатньої кількості систем самонаведення японській компанії також довелося б збільшити виробничі потужності. Уряд Японії у 2022 році заявив, що готове надати фінансову допомогу оборонним компаніям, які хочуть розширити виробництво. Але йдеться про допомогу для підприємств, які працюють на потреби самої Японії, а не на експорт.
Як пише видання, Mitsubishi Heavy Industries або США доведеться самостійно шукати кошти для будівництва додаткового заводу, а це може коштувати десятки мільйонів доларів.
Patriot для України
Нагадаємо, що навесні 2023 року Україна вперше отримала від партнерів американський ЗРК Patriot. Це сучасна система ППО, яка здатна збивати балістичні ракети, якими Росія атакує Україну.
На тлі посилення російських атак Україна закликала партнерів надати додаткові системи. Так, Німеччина надала Україні третю систему Patriot. На початку липня вона вже прибула до України.
Крім того, Румунія та Нідерланди також оголосили, що планують передати Україні свої ЗРК.
За словами президента Володимира Зеленського, потрібно 25 Patriot, щоб повністю "закрити" небо України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.