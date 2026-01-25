ua en ru
США здатні допомогти Україні звільнити політв’язнів з Росії, - Зеленський

Україна, Неділя 25 січня 2026 18:34
США здатні допомогти Україні звільнити політв’язнів з Росії, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

США долучилися до процесу визволення білоруських політичних в’язнів і можуть відіграти важливу роль у звільненні українських громадян, яких незаконно утримують у Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Литви.

За його словами, Сполучені Штати вже займаються питанням звільнення білоруських політв’язнів, а Україна допомагає в цьому процесі, використовуючи власний досвід. Президент зазначив, що певні результати цієї співпраці вже є - частина політв’язнів вийшла на волю.

Водночас Зеленський наголосив, що багато звільнених не змогли повернутися до Білорусі та були змушені виїхати за кордон.

Окремо глава держави висловив сподівання, що США застосують свій вплив і для визволення українських політв’язнів, яких утримує Росія.

РФ гальмує обміни полоненими

У грудні президент Володимир Зеленський заявляв, що процес обміну полоненими з Росією фактично призупинився через дії країни-агресорки.

За його словами, Рустем Умєров досяг попередніх домовленостей із російською стороною щодо масштабного обміну до Нового року, однак РФ почала затягувати процес. У результаті домовлений обмін так і не відбувся.

Водночас 31 грудня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну в полон потрапили понад 10 тисяч російських військових. За середніми підрахунками, щотижня українські захисники беруть у полон від 60 до 90 окупантів.

