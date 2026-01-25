США здатні допомогти Україні звільнити політв’язнів з Росії, - Зеленський

США долучилися до процесу визволення білоруських політичних в’язнів і можуть відіграти важливу роль у звільненні українських громадян, яких незаконно утримують у Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Литви.

За його словами, Сполучені Штати вже займаються питанням звільнення білоруських політв’язнів, а Україна допомагає в цьому процесі, використовуючи власний досвід. Президент зазначив, що певні результати цієї співпраці вже є - частина політв’язнів вийшла на волю.

Водночас Зеленський наголосив, що багато звільнених не змогли повернутися до Білорусі та були змушені виїхати за кордон.

Окремо глава держави висловив сподівання, що США застосують свій вплив і для визволення українських політв’язнів, яких утримує Росія.