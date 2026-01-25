ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

США способны помочь Украине освободить политзаключенных из России, - Зеленский

Украина, Воскресенье 25 января 2026 18:34
UA EN RU
США способны помочь Украине освободить политзаключенных из России, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

США присоединились к процессу освобождения белорусских политических заключенных и могут сыграть важную роль в освобождении украинских граждан, которых незаконно удерживают в России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Литву.

По его словам, Соединенные Штаты уже занимаются вопросом освобождения белорусских политзаключенных, а Украина помогает в этом процессе, используя собственный опыт. Президент отметил, что определенные результаты этого сотрудничества уже есть - часть политзаключенных вышла на свободу.

В то же время Зеленский отметил, что многие освобожденные не смогли вернуться в Беларусь и были вынуждены выехать за границу.

Отдельно глава государства выразил надежду, что США применят свое влияние и для освобождения украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.

РФ тормозит обмены пленными

В декабре президент Владимир Зеленский заявлял, что процесс обмена пленными с Россией фактически приостановился из-за действий страны-агрессора.

По его словам, Рустем Умеров достиг предварительных договоренностей с российской стороной о масштабном обмене до Нового года, однако РФ начала затягивать процесс. В результате оговоренный обмен так и не состоялся.

В то же время 31 декабря Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в плен попали более 10 тысяч российских военных. По средним подсчетам, еженедельно украинские защитники берут в плен от 60 до 90 оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Обмен пленными Война в Украине Российская Федерация
Новости
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света