США способны помочь Украине освободить политзаключенных из России, - Зеленский

США присоединились к процессу освобождения белорусских политических заключенных и могут сыграть важную роль в освобождении украинских граждан, которых незаконно удерживают в России.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Литву.

По его словам, Соединенные Штаты уже занимаются вопросом освобождения белорусских политзаключенных, а Украина помогает в этом процессе, используя собственный опыт. Президент отметил, что определенные результаты этого сотрудничества уже есть - часть политзаключенных вышла на свободу.

В то же время Зеленский отметил, что многие освобожденные не смогли вернуться в Беларусь и были вынуждены выехать за границу.

Отдельно глава государства выразил надежду, что США применят свое влияние и для освобождения украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.