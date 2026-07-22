У США не збираються рвати контакти з РФ: у Держдепі пояснили загрози

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Кремля відмовився від територіальних поступок після невдалої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

За даними Bloomberg, диктатор вирішив домагатися повного контролю над Донецькою областю та зберегти буферні зони в Сумській і Харківській областях.

Крім того, очільник МЗС Росії Сергій Лавров анонсував зустріч з Марко Рубіо 23 липня, під час якої планує обговорити нещодавній прогноз Трампа щодо завершення війни.

За словами Лаврова, Кремль досі очікує від Вашингтона відповіді на пропозиції, озвучені на Алясці.