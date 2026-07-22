У США не збираються рвати контакти з РФ: у Держдепі пояснили загрози

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому Вашингтон продовжує підтримувати офіційний діалог з Кремлем, попри війну проти України, що триває, та відсутність прогресу на переговорах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DRM News.
Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що Вашингтон свідомо зберігає офіційні контакти з Москвою, попри війну Росії проти України.
На його думку, розрив дипломатичних зв'язків між двома країнами був би небезпечним рішенням.
Головний дипломат США звернув увагу на ядерний статус обох держав.
"Ми та Росія є двома найбільшими ядерними країнами на планеті", - заявив Рубіо.
За словами держсекретаря, розрив стосунків між Вашингтоном і Москвою суперечило б інтересам безпеки обох країн.
"Було б необачно та безвідповідально, якби ми не розмовляли", - зазначив Рубіо.
Він додав, що дипломатичний канал зв'язку з Кремлем залишається необхідним інструментом.
"Ми повинні мати стосунки з російським урядом", - підсумував очільник Держдепартаменту.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Кремля відмовився від територіальних поступок після невдалої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.
За даними Bloomberg, диктатор вирішив домагатися повного контролю над Донецькою областю та зберегти буферні зони в Сумській і Харківській областях.
Крім того, очільник МЗС Росії Сергій Лавров анонсував зустріч з Марко Рубіо 23 липня, під час якої планує обговорити нещодавній прогноз Трампа щодо завершення війни.
За словами Лаврова, Кремль досі очікує від Вашингтона відповіді на пропозиції, озвучені на Алясці.