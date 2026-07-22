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В США не собираются рвать контакты с РФ: в Госдепе объяснили угрозы

14:27 22.07.2026 Ср
2 мин
В Госдепе назвали главную причину не рвать контакты с Кремлем
aimg Елена Чупровская
Фото: встреча лидеров США и России на Аляске 15 августа 2025 года (Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему Вашингтон продолжает поддерживать официальный диалог с Кремлем, несмотря на продолжающуюся войну против Украины и отсутствие прогресса на переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DRM News.

Почему США не могут игнорировать Кремль

Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что Вашингтон сознательно сохраняет официальные контакты с Москвой, несмотря на войну России против Украины.

По его мнению, разрыв дипломатических связей между двумя странами был бы опасным решением.

Главный дипломат США обратил внимание на ядерный статус обоих государств.

"Мы и Россия являемся двумя крупнейшими ядерными странами на планете", - заявил Рубио.

По словам госсекретаря, разрыв отношений между Вашингтоном и Москвой противоречил бы интересам безопасности обеих стран.

"Было бы опрометчиво и безответственно, если бы мы не разговаривали", - отметил Рубио.

Он добавил, что дипломатический канал связи с Кремлем остается необходимым инструментом.

"Мы должны общаться с российским правительством", - подытожил глава Госдепартамента.

Напомним, ранее стало известно, что глава Кремля отказался от территориальных уступок после неудачной встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

По данным Bloomberg, диктатор принял решение добиваться полного контроля над Донецкой областью и сохранить буферные зоны в Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал встречу с Марко Рубио 23 июля, во время которой планирует обсудить недавний прогноз Трампа по завершению войны .

По словам Лаврова, Кремль до сих пор ожидает от Вашингтона ответа на предложения, озвученные на Аляске.

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