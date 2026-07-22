В США не собираются рвать контакты с РФ: в Госдепе объяснили угрозы

Почему США не могут игнорировать Кремль

Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что Вашингтон сознательно сохраняет официальные контакты с Москвой, несмотря на войну России против Украины.

По его мнению, разрыв дипломатических связей между двумя странами был бы опасным решением.

Главный дипломат США обратил внимание на ядерный статус обоих государств.

"Мы и Россия являемся двумя крупнейшими ядерными странами на планете", - заявил Рубио.

По словам госсекретаря, разрыв отношений между Вашингтоном и Москвой противоречил бы интересам безопасности обеих стран.

"Было бы опрометчиво и безответственно, если бы мы не разговаривали", - отметил Рубио.

Он добавил, что дипломатический канал связи с Кремлем остается необходимым инструментом.

"Мы должны общаться с российским правительством", - подытожил глава Госдепартамента.