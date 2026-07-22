У Путіна зацікавилися новим "передбаченням" Трампа щодо України та РФ
Очільник Держдепартаменту США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров проведуть нову зустріч 23 липня. Поплічник глави Кремля вже розповів, що планує обговорити з представником США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".
"Зустріч із Рубіо вже узгоджена", - заявив Лавров під часс пресконференції в Манілі.
За його словами, вона відбудеться в четвер, 23 липня, у першій половині дня.
Глава МЗС РФ також додав: Кремль досі вважає, що Білий дім поки не відмовився від своїх пропозицій, озвучених на Алясці.
"Ми виходимо з того, що принаймні поки американські колеги не відповіли нам відмовою від власних пропозицій, які прозвучали і які тепер уже добре всім відомі, оскільки було багато коментарів", - зазначив Лавров.
Окрім того, він прокоментував нещодавній прогноз президента США Дональда Трампа щодо врегулювання російсько-української війни.
"Що стосується передбачення президента Трампа про наближення врегулювання, я завтра поцікавлюся про це у Марко Рубіо", - заявив Лавров.
Нагадаємо, нещодавно глава Білого дому заявив, що війна Росії проти України може завершитися ще до кінця його каденції, тобто до січня 2029 року.
Журналісти також поцікавилися в Трампа, що саме він говорить Путіну під час телефонних перемовин:
"Я постійно кажу йому одне й те саме. Не хочу вдаватися в подробиці, але кажу: Володимире, тобі час зупинитися. Час закінчити цю війну",- розповів президент США.
До речі, нещодавно стало відомо, що Путін різко змінив риторику щодо України після провалу перемовин із Трампом.
Також РБК-Україна розповідало, що Кремль збирається підставити Україну перед НАТО та вже розробив спеціальний план.
Окрім того, з'ясувалося, навіщо насправді влада РФ розпродує золото в рекордних кількостях.