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У Путіна зацікавилися новим "передбаченням" Трампа щодо України та РФ

13:16 22.07.2026 Ср
2 хв
Лавров хоче обговорити це з Рубіо
aimg Юлія Капітонова
У Путіна зацікавилися новим "передбаченням" Трампа щодо України та РФ Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (Getty Images)
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Очільник Держдепартаменту США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров проведуть нову зустріч 23 липня. Поплічник глави Кремля вже розповів, що планує обговорити з представником США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

"Зустріч із Рубіо вже узгоджена", - заявив Лавров під часс пресконференції в Манілі.

За його словами, вона відбудеться в четвер, 23 липня, у першій половині дня.

Глава МЗС РФ також додав: Кремль досі вважає, що Білий дім поки не відмовився від своїх пропозицій, озвучених на Алясці.

"Ми виходимо з того, що принаймні поки американські колеги не відповіли нам відмовою від власних пропозицій, які прозвучали і які тепер уже добре всім відомі, оскільки було багато коментарів", - зазначив Лавров.

Окрім того, він прокоментував нещодавній прогноз президента США Дональда Трампа щодо врегулювання російсько-української війни.

"Що стосується передбачення президента Трампа про наближення врегулювання, я завтра поцікавлюся про це у Марко Рубіо", - заявив Лавров.

Нагадаємо, нещодавно глава Білого дому заявив, що війна Росії проти України може завершитися ще до кінця його каденції, тобто до січня 2029 року.

Журналісти також поцікавилися в Трампа, що саме він говорить Путіну під час телефонних перемовин:

"Я постійно кажу йому одне й те саме. Не хочу вдаватися в подробиці, але кажу: Володимире, тобі час зупинитися. Час закінчити цю війну",- розповів президент США.

До речі, нещодавно стало відомо, що Путін різко змінив риторику щодо України після провалу перемовин із Трампом.

Також РБК-Україна розповідало, що Кремль збирається підставити Україну перед НАТО та вже розробив спеціальний план.

Окрім того, з'ясувалося, навіщо насправді влада РФ розпродує золото в рекордних кількостях.

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