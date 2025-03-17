США збільшать кількість підводних човнів біля Австралії через загрозу з боку Китаю

Під час навчань зі свого порту базування на острові Гуам, субмарина "Міннесота" є попередником чотирьох американських підводних човнів класу "Вірджинія", які будуть розміщені на військово-морській базі в Західній Австралії з 2027 року. Це станеться у рамках тристороннього оборонного пакту AUKUS (Австралія, Нова Зеландія та США) з передачі Австралії можливостей атомних підводних човнів.

Командир човна Джеффрі Корнель зазначив, що субмарина класу "Вірджинія" є "найсучаснішим військовим кораблем у світі".

"Якщо хтось прокинеться і запитає: "Сьогодні той самий день?", ми подбаємо про те, щоб він відповів: "Можливо, ні", - каже він, описуючи роль підводного човна у стримуванні.

Близько 50-80 військовослужбовців ВМС США прибудуть до середини року на базу HMAS Stirling в Західній Австралії для підготовки до "Західних ротаційних сил підводних човнів". Наразі база проходить модернізацію вартістю 8 млрд австралійських доларів (5 млрд доларів США).

За два роки ця кількість зросте до сотень військовослужбовців ВМС США та членів екіпажу підтримки.

Розташування HMAS Stirling ближче до Азії та Індійського океану, ніж штаб-квартира Тихоокеанського флоту США на Гаваях, є стратегічно важливим для США, сказав Пітер Дін, директор з питань зовнішньої політики і оборони в Центрі досліджень США при Сіднейському університеті.

"Захист Індійського океану від китайського потенціалу і сили, що зростає, є важливим", - сказав він.

За його словами, програма підводних човнів "Вірджинія" була звільнена від скорочення бюджету Пентагону, оскільки адміністрація Трампа приділяє менше уваги Близькому Сходу та Європі, а більше - Індо-Тихоокеанському регіону.

Нещодавно третя за рахунком посадова особа Пентагону в адміністрації Трампа Елбрідж Колбі на слуханнях у Сенаті США заявив, що ударні підводні човни є "абсолютно необхідними" для забезпечення життєздатності оборони Тайваню.

За його словами, слід прискорити темпи виробництва субмарин, щоб, передусім, задовольнити потреби США, а також виконати свої зобов'язання щодо продажу підводних човнів Австралії в рамках соглашения AUKUS.