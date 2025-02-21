Китай проводить навчання за участю військових кораблів поблизу Австралії

Китай розпочав військові навчання в Тасмановому морі, яке розташоване між Австралією і Новою Зеландією. У навчаннях задіяні китайські військові кораблі.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

За словами Албанезе, Китай попередив, що військові кораблі можуть відкрити вогонь під час навчань у Тасмановому морі.

Фото: Тасманове море на карті (asia.nikkei.com)

Комерційні рейси були попереджені про необхідність уникати повітряного простору над Тасмановим морем між Австралією та Новою Зеландією. При цьому вже щонайменше три рейси змінили свій курс після попередження Китай.

За інформацією Euronews, після попередження представники австралійських оборонних відомств заявили, що не впевнені в тому, чи проводив Китай бойові стрільби.

Зі свого боку прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що небезпека вже минула.

"Безпосередньої небезпеки для австралійських або новозеландських об'єктів не було", - розповів він.

Австралійські та новозеландські військові кораблі й літаки P-8 Poseidon протягом кількох днів вели спостереження за трьома китайськими військовими кораблями - фрегатом Hengyang, крейсером Zunyi і судном поповнення Weishanhu.

Альбанезе наголосив, що китайські навчання були законними і проходили в міжнародних водах за межами виключної економічної зони Австралії.

Зі свого боку міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що присутність китайських кораблів неподалік від Австралії - це ситуація, що розвивається, і що вона буде "обговорювати це з китайцями".

"Ми вже обговорили на офіційному рівні питання про повідомлення та прозорість цих навчань, особливо навчань із бойовою стрільбою", - уточнила вона.