Австралія озброюється протикорабельними ракетами через загрозу Китаю
Австралія посилює оборонні можливості у відповідь на загрозу з боку Китаю. У рамках цього плану країна озброїть свої війська протикорабельними ракетами та модернізує оборонні системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, Австралія терміново розгортає нові далекобійні ракети після нещодавньої появи потужних китайських військових кораблів біля свого узбережжя, що стало нагадуванням про зростаючу військово-морську силу Пекіна.
З метою посилення військової потужності Канберра планує озброїти австралійських солдатів протикорабельними ракетами та сучасними системами наведення для захисту величезних морських кордонів країни. Це підтверджують офіційні контракти, а також низка нещодавніх урядових заяв і виступів.
Reuters пише, що влада Австралії розглядає два нові типи сучасних протикорабельних ракет, що запускатимуться з мобільних установок, і планує ухвалити рішення щодо них до кінця року.
Австралійські урядовці заявили, що майбутні версії одного з варіантів - ракети Precision Strike Missile (PrSM) виробництва Lockheed Martin - матимуть дальність до 1 000 км і можуть запускатися з високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Австралія замовила 42 таких пускові установки у США, а їх постачання очікується у 2026-2027 роках, згідно з даними Міністерства оборони.
У червні армія США успішно застосувала дві ракети Precision Strike Missile для ураження рухомої морської цілі під час навчань у Тихому океані.
Нагадаємо, що воєнно-морський флот Народно-визвольної армії Китаю наприкінці минулого місяця сколихнув безпекові служби Австралії, коли біля найбільших міст країни - Сіднея та Мельбурна - з’явилися три китайські військові кораблі. Китай нібито розпочав навчання в Тасмановому морі поблизу Австралії.
В Австралії поскаржилися, що китайські навчання змусили авіакомпанії змінити маршрути рейсів з міркувань безпеки. Проте в Пекіні відкинули скарги.
Китайські представники заявляли, що вони проводили навчання в міжнародних водах, тому їм немає за що перепрошувати.
Зауважимо, що навчання Китаю змусили Австралію критично оцінити можливості свого флоту.
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