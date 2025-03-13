Австралія озброюється протикорабельними ракетами через загрозу Китаю

Австралія посилює оборонні можливості у відповідь на загрозу з боку Китаю. У рамках цього плану країна озброїть свої війська протикорабельними ракетами та модернізує оборонні системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, Австралія терміново розгортає нові далекобійні ракети після нещодавньої появи потужних китайських військових кораблів біля свого узбережжя, що стало нагадуванням про зростаючу військово-морську силу Пекіна.

З метою посилення військової потужності Канберра планує озброїти австралійських солдатів протикорабельними ракетами та сучасними системами наведення для захисту величезних морських кордонів країни. Це підтверджують офіційні контракти, а також низка нещодавніх урядових заяв і виступів.

Reuters пише, що влада Австралії розглядає два нові типи сучасних протикорабельних ракет, що запускатимуться з мобільних установок, і планує ухвалити рішення щодо них до кінця року.

Австралійські урядовці заявили, що майбутні версії одного з варіантів - ракети Precision Strike Missile (PrSM) виробництва Lockheed Martin - матимуть дальність до 1 000 км і можуть запускатися з високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Австралія замовила 42 таких пускові установки у США, а їх постачання очікується у 2026-2027 роках, згідно з даними Міністерства оборони.

У червні армія США успішно застосувала дві ракети Precision Strike Missile для ураження рухомої морської цілі під час навчань у Тихому океані.